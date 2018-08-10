Два журналиста остались задержанными по "делу БелТА"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина и корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский остаются задержанными по так называемому "делу БелТА".

"Завтра (10 августа - ИФ) будут проводить следственные действия, проще говоря, допрос (Быковского - ИФ). Я лично буду ждать освобождения после него. Это следует из предыдущих действий СК. Ну а если нет, то в субботу в 15.30 возле ИВС на Окрестина", - написала в фейсбуке супруга Быковского Ольга.

По информации "БелаПАН", Левшина накануне была допрошена.

Как сообщалось, в четверг вечером Следственный комитет Белоруссии отпустил всех основных фигурантов "дела БелТА": главного редактора tut.by Марину Золотову, сотрудников tut.by Анну Калтыгину и Анну Ермаченок, обозревателя "БелаПАН" Татьяну Коровенкову, журналиста Алексея Жукова (бывший сотрудник газеты "Белорусы и рынок", возглавлял также журнал "Белорусское сельское хозяйство"). Ранее в четверг из изолятора была выпущена сотрудник портала tut.by Галина Уласик. В ведомстве заявили, что "добытые в ходе проведения следственных действий доказательства, показания самих подозреваемых (...) подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела".

Кроме того, проинформировали в комитете, с учетом установленных обстоятельств, а также того, что главный редактор tut.by Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по статье "бездействие должностного лица". "Она признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП "БелТА". Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей", - отметили в СК.

7-8 августа в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства "БелаПАН" и других СМИ прошли обыски и задержания журналистов. По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.