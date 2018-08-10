Два шахтера погибли из-за аварийного отключения электричества в донбасской шахте

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два горянка погибли в шахте в городе Снежное из-за аварийного отключения электроэнергии, что привело к прекращению подачи воздуха в забой, сообщили в пятницу в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в 20:20 в минувший четверг на шахте №37.

"Во время проведения работ по добыче угля (в рабочей зоне находилось два человека) произошел несчастный случай. Вследствие аварийного отключения электроэнергии была приостановлена работа компрессорного оборудования и прекращена подача воздуха в рабочую зону выработки. В результате происшествия погибли два человека, жители города Снежное", - говорится в сообщении.

Ночью спасатели извлекли тела погибших из шахты и передали их сотрудникам правоохранительных органов.