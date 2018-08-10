В штате Теннесси впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Смертная казнь применена в ночь на пятницу в американском штате Теннесси впервые с декабря 2009 года, сообщает агентство Associated Press.

В тюрьме строгого режима в Нэшвилле был казнен 59-летний Билли Рэй Ирик, обвиненный в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1986 году. Смертельная инъекция была ему введена примерно в 19:45 по местному времени (около двух часов ночи по Москве).

"Я просто хочу сказать, что очень сожалею, это все", - были последние слова заключенного.

До этого, в декабре 2009 года, в штате Теннесси был казнен Сесил Джонсон, приговоренный к смертной казни за убийство трех человек при ограблении магазина в 1980 году.