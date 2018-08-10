Порошенко назвал "троянским конем" Кремля газопровод "Северный поток-2"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров отстаивать собственную энергетическую безопасность и не идти на поводу России в вопросе строительства газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной - это четкие и недвусмысленные сигналы об истинных мотивах газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза", - написал Порошенко в фейсбуке в пятницу.

"Призываю наших европейских партнеров как можно скорее избавиться обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность", - добавил глава украинского государства.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.