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На юге Калифорнии из-за природного пожара эвакуировали более 20 тыс. человек

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти американского штата Калифорния распорядились эвакуировать более 20 тыс. жителей округов Риверсайд и Орандж, где бушует крупный природный пожар, передает в пятницу агентство Associated Press.

В сообщении отмечается, что губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение на территории этих округов. Он заявил, что пламя угрожает тысячам жилых домов и призвал местных жителей эвакуироваться.

По данным властей штата, природный пожар, получивший название "Холи", охватил почти 4 тыс. гектаров на территории округов Риверсайд и Орандж.

По информации AP, в пятницу в местном суде пройдут слушания по делу 51-летнего Форреста Кларка, которого обвиняют в поджоге. По версии обвинения, мужчина умышленно устроил лесной пожар, который распространился по территории двух округов. Если суд признает Кларка виновным, ему может грозить пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 человек погибли в результате природных пожаров, которые бушуют в Калифорнии уже на протяжении нескольких недель. Как сообщают американские СМИ, на данный момент в штате зафиксировано более 15 активных очагов природных пожаров. Крупнейший из них - "Мендосино комплекс" - стал самым масштабным пожаром за всю историю штата. Операция по тушению возгораний осложняется жаркой и засушливой погодой, а также сильным ветром.

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Теги: Калифорния

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