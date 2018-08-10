Власти Норвегии начнут использовать героин для лечения наркозависимости

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии рассматривает возможность открытия программы лечения, в рамках которой людям, страдающим от сильной наркотической зависимости, будет предоставляться героин, сообщила в пятницу норвежская Aftenposten.

"Мы хотим помочь зависимым людям, до которых тяжело достучаться, тем, кто не подпадает под действие реабилитационной программы, и кто может испытывать сложности при (стандартном - ИФ) лечении", - привела газета слова министра здравоохранения Норвегии Бента Хойе.

По информации Aftenposten, норвежское правительство может ввести в действие новую лечебную практику в 2020 или 2021 году.

В свою очередь информационный ресурс "Локал" напомнил, что Хойе ранее выступал за более лояльное отношение правительства к людям, страдающим от наркозависимости. "Мы должны проявлять уважение по отношению к зависимым людям и помогать им через систему здравоохранения, а не наказывать и осуждать их", - приводит ресурс сказанные ранее слова министра.