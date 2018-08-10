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На востоке Канады произошла стрельба

Есть обновление от 16:07

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады, сообщили в пятницу в местном полицейском управлении.

"Инцидент привел к гибели четырех человек", - говорится в твиттере местной полиции.

Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Стражи порядка рекомендуют местным жителям не выходить на улицу и оставаться в помещениях.

"Людям рекомендуется избегать района происшествия и ради своей безопасности оставаться дома с закрытыми дверями ", - отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели, а также кареты скорой помощи, полицейская операция продолжается. О других деталях происходящего не сообщается.

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Теги: Канада
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