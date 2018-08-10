В Эстонии потушили пожар на месте поиска выпущенной по ошибке ракеты

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Эстонским спасателям удалось в пятницу потушить пожар в месте поисков ракеты "воздух-воздух", выпущенной по ошибке с истребителя ВВС Испании, сообщили "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны.

"До сих пор фрагменты ракеты не обнаружены", - отметили военные.

В штабе добавили, что военные эксперты продолжили работу в зоне пожара.

Эксперты продолжают поиски, к которым привлечена специальная и тяжелая техника. В поисках участвуют военнослужащие 1-й пехотной бригады, ВВС Эстонии и ВВС Испании, спасатели, представители полиции безопасности.

Истребитель ВВС Испании Eurifighter, входящий в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, в минувший вторник во время тренировочного полета по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM с радиусом полета до 100 км. Ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные не исключают, что она могла упасть на землю.

На месте ее предположительного падения в Йыгеваском уезде в центре Эстонии в торфянике возник очаг возгорания площадью около 900 кв.метров.