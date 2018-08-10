Начальники генштабов стран НАТО встретятся в Варшаве в конце сентября

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Высшая военная инстанция НАТО, Военный комитет, соберется 28-30 сентября в Варшаве на уровне начальников генеральных штабов государств-членов Североатлантического альянса, сообщили в пятницу в пресс-службе штаб-квартиры организации в Брюсселе.

Согласно коммюнике, участники совещания обсудят, наряду с другими, вопросы подготовки, боеготовности и модернизации войск НАТО. Они сформулируют рекомендации по проведению операций, деятельности и будущих учений альянса, также речь будет идти о более тесном сотрудничестве с международными организациями.

Начальники генштабов также изберут будущего генерального директора Международного военного штаба, который приступит к своим обязанностям в 2019 году. Заседание будет проходить под председательством главы Военного комитета Стюарта Пича при поддержке верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти и верховного главнокомандующего по трансформации генерала Андре Ланата.

Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов собирается два раза в год в штаб-квартире организации в Брюсселе и один раз - в одном из государств-членов альянса для анализа натовских операций и миссий и подготовки рекомендаций Североатлантическому совету по оборонным вопросам.