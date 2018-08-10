СК Белоруссии освободил еще одного задержанного по "делу "БелТА"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии освободил в пятницу еще одного задержанного по "делу "БелТА" - корреспондента DW Павла Быковского. Об этом сообщила в фейсбуке жена Быковского.

Медиаэксперт и корреспондент DW Быковский был задержан в среду утром. В его доме был проведен обыск, изъяты электронные носители информации.

По данным белорусского бюро "Радио Свобода", Быковский имеет статус подозреваемого и дал подписку о неразглашении.

В четверг вечером после официального сообщения СК о том, что проведен комплекс "неотложных следственных и иных процессуальных действий", были освобождены сотрудники tut.by - главный редактор Марина Золотова, редактор Анна Калтыгина, журналист Анна Ермаченок и Галина Уласик.

Кроме того, СК отпустил Алексея Жукова (бывший сотрудник газеты "Белорусы и рынок", возглавлял также журнал "Белорусское сельское хозяйство") и журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Как сообщалось, 7-8 августа, в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски.

Всего, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в СК задерживали до 20 журналистов, большинство были отпущены после допроса.

В Евросоюзе, Совете Европы, ОБСЕ, а также в посольстве США в Белоруссии выразили озабоченность в связи с "делом "БелТА".