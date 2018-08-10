СК Белоруссии освободил последнего задержанного по "делу "БелТА"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии освободил главного редактора информационного агентства "БелаПАН" Ирину Левшину.

"Ира, наконец, на свободе", - сообщили агентству "Интерфакс" ее коллеги.

Левшина была последней из задержанных фигурантов дела "БелТА". По информации "БелаПАН", Левшина, как и корреспондент агентства Татьяна Коровенкова, остаются в статусе подозреваемых.

Как сообщалось, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства "БелаПАН" и других СМИ прошли обыски. У Левшиной обыск 9 августа был проведен еще и дома. По данным Белорусской ассоциации журналистов, СК задерживал и допросил до 20 журналистов - сотрудников tut.by, "БелаПАН", Deutsche Welle и других СМИ, большинство были отпущены после допроса.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков. Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

В СК Белоруссии сообщили, что расследование данного дела продолжается.

В Евросоюзе, Совете Европы, ОБСЕ, а также в посольстве США в Белоруссии выразили озабоченность в связи с "делом БелТА".