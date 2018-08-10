Экс-президент Чили Мишель Бачелет назначена комиссаром ООН по правам человека

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея ООН утвердила назначение экс-президента Чили Мишель Бачелет на пост комиссара ООН по правам человека, решение было принято консенсусом, сообщают западные СМИ.

"Я поистине рад назначению Мишель Бачелет в качестве следующего верховного комиссара ООН по правам человека", - заявил действующий комиссар Зейд Раад аль-Хусейн, на смену которому придет Бачелет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также приветствовал назначение Бачелет.

Гутерриш в сообщении в твиттере назвал Бачелет "пионером, идеологом, женщиной принципа и замечательным лидером в сфере прав человека в эти сложные времена".

Бачелет является первой в истории Чили женщиной, которая была избрана на должность главы государства. Она занимала этот пост с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2018 годы. В этом году на смену Бачелет пришел Себастьян Пиньера.

В настоящий момент Верховным комиссаром по правам человека является Зейд Раад аль-Хусейн. Он занимает этот пост с 1 сентября 2014 года, срок его полномочий завершается 31 августа.

Верховный комиссар ООН по правам человека избирается на четыре года. Бачелет станет седьмым комиссаром по правам человека с момента учреждения этой должности в 1993 году.