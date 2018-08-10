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Отстраненному за поддержку ЛГБТ молдавскому священнику снова разрешили служение

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Отстраненный от совершения богослужений за поддержку сексуальных меньшинств молдавский священник Максим Мелинти вернулся к церковному служению, сообщил "Интерфаксу" секретарь митрополии Кишинева протоиерей Вадим Кейбаш.

"Церковный суд митрополии 8 августа принял решение о снятии с Мелинти запрета на совершение таинств и богослужений. В указе, подписанном после этого митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром, отмечается, что с 9 августа 2018 года священник Максим Мелинти может вновь совершать религиозные обряды", - сообщил представитель митрополии, уточнив, что отец Максим был прощен после публичного покаяния.

Отец Максим будет совершать богослужения в церкви Покрова Божьей Матери селе Гидигич в пригороде Кишинева.

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Теги: Кишинева
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