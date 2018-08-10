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Повстанцы-хуситы поддержали призыв Совбеза ООН тщательно расследовать удар в Йемене

В результате авиаудара погибли 29 детей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Повстанцы-хуситы положительно восприняли призыв Совета Безопасности ООН к тщательному расследованию удара в Йемене, который привел к многочисленным жертвам среди детей, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Один из лидеров повстанцев Мухаммед Али аль-Хути написал в Twitter, что мятежники приветствуют такое расследование и готовы оказать содействие в установлении обстоятельств удара в йеменской провинции Саада.

Руководство возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции ранее в пятницу объявило о начале расследования обстоятельств авиаудара по автобусу с детьми. В свою очередь, в Совбезе ООН поддержали проведение расследования и выразили надежду, что оно будет достоверным и прозрачным.

Авиаудар по автобусу в провинции Саада на севере Йемена унес жизни как минимум 50 человек, ранения получили 77 человек. Международный комитет Красного Креста сообщил, что в результате удара погибли 29 детей младше 15 лет, еще 30 детей получили ранения.

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Теги: Йемен, ООН

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