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На западе Грузии спасатели эвакуировали жителей из двух затопленных сел

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Западной Грузии вышедшая в пятницу из-за сильного ливня из берегов река Абашисцкали создала серьезные проблемы жителям сел на территории Абашского муниципалитета (регион Самегрело - Верхняя Сванетия), затопив их дома, дворы и приусадебные участки, в результате чего в двух из них возникла необходимость эвакуации местного населения.

Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, из сел Цкемси и Занати спасатели эвакуировали 25 семей, дома которых оказались в зоне риска.

По информации ведомства, в обоих селах была мобилизована тяжелая техника министерства регионального развития и инфраструктуры, посредством которой и был осуществлен вывод людей из зоны стихийного бедствия.

"К настоящему времени уровень воды в селах Цкемси и Занати спал и опасность никому не угрожает. Ситуация находится под контролем, осложнения не ожидаются", - говорится в сообщении.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями в координации с соответствующими министерствами, а также местными органами власти на местах, продолжает работу в 24-часовом режиме по ликвидации последствий водной стихии, которая вторые сутки парализует жизнь в разных районах Грузии, особенно на западе страны.

По данным синоптиков, в Грузии до 12 августа ожидается распространение прохладных воздушных масс c северо-западного направления, время от времени дождь с грозой, местами сильный, также возможен град, усилится ветер, волнение на море составит 3-4 балла. Из-за усиления осадков возможно увеличение уровня воды в реках и активизация оползневых процессов в горах.

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Теги: Грузия

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