Что случилось этой ночью: суббота, 11 августа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР отказалась принимать сделанные США предложения по сценариям денуклеаризации. Более того, в Пхеньяне называют предложения Вашингтона "гангстерскими", а ряд американских чиновников обвиняют в саботировании диалога, который начали Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Американские СМИ видят проблему в расплывчатых формулировках документов, подписанных Дональдом Трампом и Ким чен Ыном: в них нет ни конкретных сценариев, ни конкретных дат.

- Из аэропорта Сиэтла угнали самолет. Администрация аэропорта сообщила о "несанкционированном вылете", вскоре после которого самолет разбился в районе залива Пьюджет. Пассажиров на борту не было.

- Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин анонсировал арест в порту Херсона судна "Механик Погодин" из РФ. Оно находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины.

- В России началась предвыборная агитационная кампания перед Единым днем голосования 9 сентября. В этот день пройдут дополнительные выборы в Госдуму, прямые выборы глав 22 субъектов федерации (ещё четыре будут выбраны через голосование в парламенте Ингушетии, Дагестана, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов), выборы депутатов законодательных органов госвласти в 16 регионах, выборы мэров в четырех городах, включая Москву, выборы в городские думы столиц регионов, а также муниципальные выборы.