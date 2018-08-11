В грузинском Поти на берегу нашли тело утонувшего в шторм туриста из России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Тело туриста из России, поиски которого велись в течение последних двух дней, в субботу было обнаружено на берегу в грузинском городе Поти, сообщают грузинские СМИ.

По их данным, 25-летний мужчина пропал в море 9 августа.

Как сообщала в минувший четверг Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, туристы - мужчина и женщина - купались в море в районе пляжа Малтаква недалеко от Поти во время шторма.

В службе отметили, что, несмотря на объявленное штормовое предупреждение, туристы проигнорировали призывы спасателей не входить в воду. Молодую женщину спасти удалось.

В МВД Грузии заявили журналистам, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, ведется расследование.