Во Франции для эвакуации туристов из-за наводнения задействовали вертолеты

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Около 750 туристов эвакуировано вертолетами из кемпингов на юге Франции из-за наводнения, всего было спасено более 1,6 тыс. человек, сообщает издание Express.

"Более 1,6 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнений на юге Франции, в том числе около 750 туристов, которых забрали из кемпингов на вертолетах. Без вести пропавшим числится 70-летний турист из Германии", - пишет портал.

Как сообщает Министерство внутренних дел Франции в твттере, наводнения произошли в шести районах. Наиболее сильные паводки зафиксированы в департаментах Гар, Ардеш и Дром. Там работают спасательные службы.

По данным издания, туристам не рекомендуется передвигаться во время наводнения и находиться рядом с источниками электричества. Эксперты советуют выбирать возвышенные места и оставаться там до прихода спасателей.

Несколько районов центральной и юго-восточной части Франции подверглись наводнениям после того, как 9 августа после аномальной жары начались проливные дожди.