Десять человек пострадали при стрельбе в Манчестере

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Десять человек попали в больницу после стрельбы в английском Манчестере в ночь на воскресенье, сообщила BBC News.

По данным местной полиции, пострадавшие получили ранения разной тяжести. Жизни большинства из них ничего не угрожает.

Сигнал о стрельбе поступил в полицию в 2:30 воскресенья по местному времени (5:30 по Москве). Пока не удалось установить, где именно произошел инцидент. Раненые находились рядом с местом, где за несколько часов до стрельбы проходил карибский карнавал. Полицейские патрулируют район происшествия, чтобы выяснить подробности и успокоить людей.