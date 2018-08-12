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Десять человек пострадали при стрельбе в Манчестере

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Десять человек попали в больницу после стрельбы в английском Манчестере в ночь на воскресенье, сообщила BBC News.

По данным местной полиции, пострадавшие получили ранения разной тяжести. Жизни большинства из них ничего не угрожает.

Сигнал о стрельбе поступил в полицию в 2:30 воскресенья по местному времени (5:30 по Москве). Пока не удалось установить, где именно произошел инцидент. Раненые находились рядом с местом, где за несколько часов до стрельбы проходил карибский карнавал. Полицейские патрулируют район происшествия, чтобы выяснить подробности и успокоить людей.

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Теги: Великобритания, Манчестер
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