Главные новости
В миреВ результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человекВ РоссииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииВ РоссииМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина
В мире

В США ультраправые в годовщину событий в Шарлоттсвилле приготовились к акциям

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сторонники ультраправых и их оппоненты в воскресенье - в годовщину всплеска насилия в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния) - собираются выйти на демонстрации в Вашингтоне, к Белому дому, сообщает издание The Hill.

Митинг ультраправых организовывает движение "Объединенных правых", которое год назад призывало к акциям протеста в Шарлоттсвилле.

Организаторы призывают участников демонстрации в Вашингтоне приносить флаги США и Конфедеративных Штатов Америки и не поддаваться на провокации.

Также к Белому дому должны прийти противники ультраправых - члены организации левого толка "Answer Coalition".

В миреКонгрессмен узнал, что ФБР рассматривает версию российского вмешательства в ШарлоттсвиллеЧитать подробнее

Западные СМИ отмечают, что на демонстрации у Белого дома будет запрещено проносить огнестрельное оружие, в том числе лицам, имеющим право его ношения в публичных местах.

12 августа 2017 года в Шарлоттсвилле один человек погиб, а еще 19 пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых. В свою очередь ультраправые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки - генералу Роберту Эдварду Ли. Водитель автомобиля, придерживающийся неонацистских взглядов, скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

Ранее американские СМИ сообщали, что член Конгресса США от Республиканской партии Том Гарретт рассказал об обсуждении на брифинге с директором ФБР Кристофером Рэем возможного российского вмешательства в события прошлого года в Шарлоттсвилле. Так, Гарретт задал вопрос, могли ли события в Шарлоттсвилле быть спровоцированы вмешательством из России, и получил положительный ответ.

ФБР пока не прокомментировало слова Гарретта, однако директор ФБР месяц назад упоминал возможность иностранного влияния, которое провоцирует акты насилия в стране.

В свою очередь президент США Дональд Трамп накануне годовщины событий в Шарлоттсвилле призвал нацию к единству.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Шарлоттсвилл

Новости по теме

В мире
В результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человекВ результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человек
Митинги начались в Бухаресте еще в пятницу, люди требуют отставки правительстваПодробнее
 Путин отправился на саммит по статусу Каспийского моряПутин отправился на саммит по статусу Каспийского моря
На саммите должны утвердить документ, учитывающий интересы всех участниковПодробнее
 Из аэропорта Сиэтла угнали самолетИз аэропорта Сиэтла угнали самолет
Он разбился вскоре после взлетаПодробнее
 Пхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризацииПхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризации
Ким Чен Ын заявил, что уже пошел на уступки СШАПодробнее
Венесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на МадуроВенесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на Мадуро
Оппозиционный депутат Хулио Борхес находится в КолумбииПодробнее
 КНДР отвергла сделанные США предложения по денуклеаризацииКНДР отвергла сделанные США предложения по денуклеаризации
Пхеньян обвиняет ряд американских чиновников в саботировании диалога, который начали Дональд Трамп и Ким Чен ЫнПодробнее
 РФ заблокировала в комитете Совбеза ООН заявку США о санкциях против банка "Агросоюз"РФ заблокировала в комитете Совбеза ООН заявку США о санкциях против банка "Агросоюз"
США подозревают банк в переводе денег на создание в КНДР оружия массового уничтоженияПодробнее
 В Госдепе заявили о косвенном влиянии новых санкций на работу "Аэрофлота" в СШАВ Госдепе заявили о косвенном влиянии новых санкций на работу "Аэрофлота" в США
Ограничения не будут напрямую направлены на авиакомпанию, отметили в ГосдепеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человекВ РоссииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииВ РоссииМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаВ РоссииИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуВ миреИз аэропорта Сиэтла угнали самолетЭкономикаАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании

Десять детей попали в больницу с пищевым отравлением из лагеря под Омском

Пятый саммит "каспийской пятерки" стартовал в Казахстане

В США ультраправые в годовщину событий в Шарлоттсвилле приготовились к акциям

Балтфлот почтил память погибших подводников "Курска"

Источник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в Москве

По версии следствия, девушки заранее планировали и готовили убийство Подробнее

Мадуро выдвинул условие для участия ФБР в расследовании покушения на него

В результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человек

В результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человекМитинги начались в Бухаресте еще в пятницу, люди требуют отставки правительства Подробнее

Площадь природного пожара в Крыму за ночь выросла в 10 раз

Десять человек пострадали при стрельбе в Манчестере

Учения авиации стран ОДКБ впервые состоятся под Екатеринбургом

Девочка погибла при столкновении автомобилей в Ивановской области

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 августа

Мнимое отбытие Олега Сенцова в Киев, саммит каспийских государств, рассекреченный приказ Сталина Подробнее

ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии

ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииНочью появилось сообщение об отлете Сенцова в Киев Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru