Посольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в Шарлотсвилле

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США прокомментировало заявление американского политика о причастности России к прошлогодним столкновениям Шарлотсвилле, назвав подобные обвинения абсурдными.

"Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела. Мы регулярно обращаем на это внимание и Администрации США, и широкой общественности", - говорится в фейсбуке посольства РФ.

Ранее конгрессмен-республиканец Том Гарретт заявил, что директор ФБР на закрытом брифинге утвердительно ответил на вопрос о "роли России" в произошедшем в Шарлотсвилле год назад.

"В канун годовщины столкновений на расово-социальной почве в Шарлотсвилле некоторые американские политические деятели не находят ничего лучшего, как и здесь выискивать "русский след", - отмечается в комментарии.

"Учитывая безответственное поведение американских политиков, не удивимся, если и в организации протестов в Вашингтоне 12 августа 2018 г., приуроченных к годовщине Шарлотсвилля, тоже обвинят Россию. Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита", - подчеркивают российские дипломаты.