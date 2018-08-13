Туман на Алтае не позволил вертолету вылететь к заблокированным в горах туристам

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вертолет МЧС России в ближайшие часы будет перебазирован из Кемерово (Кузбасс) в Горно-Алтайск (Республика Алтай) для дальнейшего вылета на помощь к четырем туристам, заблокированным в горах, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

"После 10:00 местного времени (06:00 мск) планируется вылет вертолета из Кемерова в Республику Алтай. Пока применение вертолета на Алтае невозможно из-за тумана. Пять спасателей находятся в готовности к вылету. Однако на горе Белуха, на высоте 3 тыс. 300 м туман. Как только вертолет сможет лететь сразу же будет осуществлен вылет", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, в воскресенье сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай, где туристическая группа из четырех человек терпит бедствие на горной вершине Ак-Кем высотой 4,1 тыс. метров. Каждые три часа туристы выходят на связь со спасателями. По данным МЧС, травм у мужчин нет. Исходя из особенностей местности, туристы соорудили укрытие от непогоды. У группы есть запас продуктов и газа, при помощи которого туристы топят лед. Спуститься с вершины самостоятельно туристы не смогут, сказывается физическая усталость.