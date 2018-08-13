Российские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 на Пике Коммунизма

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские альпинисты, вертолет с которыми совершил жесткую посадку на пике Исмоли Сомони (Пик Коммунизма) в Таджикистане, по предварительным данным, живы, сообщил в понедельник "Интерфаксу" по телефону источник в вертолетной спасательной группе на аэродроме Лахш.

"Предварительно, есть связь с экипажем вертолета. Альпинисты - россияне, по предварительной информации, живы", - сказал источник.

К месту жесткой посадки вертолета с аэродрома Лахш вылетели вертолеты со спасателями.

По предварительной версии, жесткую посадку спровоцировали сложные метеоусловия. Также проверяется версия о технической неисправности вертолета.

На борту могут быть пострадавшие. "С места сообщают о пострадавших, состояние пока не установлено. Эта информация будет уточняться и проверяться", - сказал источник.

Спасательную операцию координирует комитет по ЧС при правительстве Таджикистана при содействии МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения.

КЧС сообщил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял под свой контроль операцию по оказанию помощи альпинистам.

"Все мероприятия, которые происходят в рамках спасательно-аварийной операции, находятся под контролем главы государства. Для проведения поисково-спасательных работ задействовано уже три вертолета. Создано три штаба: в Ляхшском районе, в аэропорту Душанбе и Комитете по чрезвычайным ситуациям", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

Накануне вечером Юсуфи сообщила, что в 16:30 (14:30 по московскому времени) при транспортировке в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек альпинистов, осуществивших восхождения на пик Исмоили Сомони совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

По ее словам, на момент совершения жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа.

Высота Пика Исмоили Сомони, который ранее назывался Пик Коммунизма и считался высочайшей точкой СССР, составляет 7495 метров, гора находится в хребте Академии наук Таджикистана.