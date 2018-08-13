Школьник, искавший место почитать книгу, незаконно перешел границу РФ и Абхазии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пограничники задержали на российско-абхазской границе несовершеннолетнего нарушителя, отправившегося в опасное путешествие под впечатлением романа Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи", сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Желанием перечитать любимую книгу в тишине на природе, объяснил свой поступок 14-летний нарушитель госграницы. Он не ожидал, что в поисках подходящего места нарушит законодательство двух государств", - говорится в сообщении.

Подростка задержали при попытке перейти вброд реку Псоу на участке границы. В рюкзаке среди личных вещей была обнаружен роман Сэлинджера.

Поскольку по российскому законодательству нарушитель не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности, сотрудники краснодарского погрануправления передали подростка властям Абхазии, отмечает пресс-служба.

В романе "Над пропастью во ржи" от лица 17-летнего юноши по имени Холден откровенно рассказывается о его обостренном восприятии американской действительности и неприятии общих канонов и морали современного общества.