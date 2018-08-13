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Аятолла Хаменеи увидел корень экономических проблем Ирана в ошибках руководства

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Корень экономических проблем Ирана кроется не только в американских санкциях, но и в ошибках внутреннего руководства, заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, выступая в Тегеране.

"Эксперты в экономике и многие власти полагают, что причина этой проблемы не только зарубежная, она внутренняя. Основная проблема не в санкциях, а в том, как мы с ними справляемся", - приводят в твиттере западные СМИ и журналисты выдержки из его выступления.

"Непродуктивное управление оказывает давление на обычных иранцев больше, чем санкции. Я не могу назвать это предательством, но это большая ошибка в управлении", - добавил Али Хаменеи.

Ранее США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции подпадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.

Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.

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Теги: Иран

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