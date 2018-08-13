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Появление эсминца ВМС США в Черном море назвали рутинным патрулированием

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец "Карни", зашедший в воскресенье в Черное море, должен выполнить задачу по патрулированию, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на капитана корабля Тайсона Янга.

Он пояснил, что перед ним поставлена задача по "рутинному патрулированию" в Черном море.

Кроме того, по словам Янга, пребывание эсминца в Черном море демонстрирует "нашу приверженность безопасности и стабильности в регионе. Проведенное здесь время позволит улучшить наше взаимодействие и обмен данными и опытом со странами-партнерами".

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Теги: Черное море, США

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