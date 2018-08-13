Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
В мире

В Иране на фоне санкций США представили новую модель баллистической ракеты

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Ирана Амир Хатами в понедельник представил разработанную иранскими специалистами новую баллистическую ракету, сообщает агентство "Тасним".

По его информации, речь идет о модификации ракет типа "Фатех". Отличительной особенностью ракеты нового типа, по словам Хатами, является высокая точность. Также разработчики снизили заметность ракеты для радаров. Он заверил, что военные уже провели успешное испытание новой ракеты.

Министр назвал ракету тактической. Ее дальность иранская сторона не сообщает. Однако иранские СМИ отмечают, что дальность предыдущих модификаций ракет типа "Фатех", по данным американских экспертов, составляла от 200 до 300 км.

Презентация ракеты состоялась после того, как ранее в августе администрация США восстановила часть санкций, которые до сих пор были заморожены в рамках соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. США вышли из этого соглашения, заявив, что оно неэффективно. Среди прочего, американская сторона считает, что договор с Ираном должен включать отказ Тегерана от программы разработки и производства баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что о подобном не может быть и речи.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Иран

Новости по теме

В мире
Пять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах Таджикистана
Трое погибших - российские альпинисты, выжили 13 человекПодробнее
 Российские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 на Пике КоммунизмаРоссийские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 на Пике Коммунизма
На момент жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажаПодробнее
 Американский сенатор поблагодарил Трампа за решение о введении новых санкций против РФАмериканский сенатор поблагодарил Трампа за решение о введении новых санкций против РФ
Линдси Грэм заявил, что Россия попытается оказать влияние на выборы в Конгресс СШАПодробнее
 Шеф Пентагона поддержал решение США о формировании космических силШеф Пентагона поддержал решение США о формировании космических сил
Джеймс Мэттис прокомментировал свои предыдущие высказывания против создания этого рода войскПодробнее
Посольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в ШарлотсвиллеПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в Шарлотсвилле
По словам конгрессмена-республиканца Тома Гарретта, о роли России в беспорядках говорил директор ФБР Кристофер РэйПодробнее
 Сеул и Пхеньян начнут переговоры для подготовки к новому саммитуСеул и Пхеньян начнут переговоры для подготовки к новому саммиту
Место саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына могут перенести из ПхеньянаПодробнее
 Лидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе КаспияЛидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия
Работа над этим документом велась 22 годаПодробнее
 В результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человекВ результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человек
Митинги начались в Бухаресте еще в пятницу, люди требуют отставки правительстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото
13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватностиЭкономикаСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ миреПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в Шарлотсвилле

Группа калининградских активистов подала заявку на пенсионный референдум

Суд 6 сентября рассмотрит по существу дело о разводе Степаненко и Петросяна

Начало августа в Москве стало самым сухим за 70 лет

Врио главы Нижегородской области пожаловался Путину на отток населения из региона

Акинфеев назвал Черчесова кумиром своего детства

Альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Асад поручил подготовить план послевоенного развития Сирии

Пять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаТрое погибших - российские альпинисты, выжили 13 человек Подробнее

В Иране на фоне санкций США представили новую модель баллистической ракеты

Пять компаний признаны потерпевшими по делу братьев Магомедовых

Режиссеры Годар, Кроненберг и Лоуч подписали письмо с призывом освободить Сенцова

Российский арбитр Левников назначен на матч Лиги Европы "Люцерн" - "Олимпиакос"

Резиновая лодка с туристами перевернулась во время сплава по притоку Амура

"ВКонтакте" пообещала реформу приватности

"ВКонтакте" пообещала реформу приватностиТак в соцсети отреагировали на рост числа дел за "экстремистские" публикации в интернете Подробнее

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть на 20 тыс. б/с в 2018 и 2019 гг.

"Динамо" призвало дисквалифицировать перешедшего в "Спартак" Ташаева

Лыжницу сборной России дисквалифицировали на два года за допинг

Томские ученые предложили определять уровень метана в угольных шахтах по анализу воды

В центре Москвы в административном здании начался пожар

Фильм про гигантскую акулу стал лидером кинопроката в США в прошлый уик-энд

Появление эсминца ВМС США в Черном море назвали рутинным патрулированием

Джинсовые бренды Lee и Wrangler будут выделены в отдельную компанию

Китай не будет обесценивать юань для смягчения последствий торгового спора

Приставы остановили строительство шести многоэтажек на берегу Байкала

Убийцу "заказанного" начальником офицера ФСИН будут судить в Петербурге

Преподаватель из Алтайского края осуждена на 15 лет за убийство пятилетней дочери

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru