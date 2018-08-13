Двух азербайджанских журналистов задержали по подозрению в слежке и шантаже

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала учредителя и главного редактора газеты El hekimi ("Народный доктор") Зохраба Агаева, его подчиненную Гюнель Джумшудову и других лиц за незаконную съемку личной жизни граждан и их шантаж.

"Агаев, его подчиненная Джумшудова и другие лица на основе материалов, полученных различными путями, вымогали путем шантажа денежные средства у людей, периодически собирали дань у различных организаций",- говорится в сообщении спецслужбы.

СГБ отмечает, что для этого журналисты использовали специальные технические средства, посредством которых вели слежку, скрытые съемки, привлекали людей к интимным отношениям.

"В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий Агаев был задержан в своем автомобиле после получения требуемой суммы на месте преступления. На переданные ему денежные средства было нанесено флуоресцентное вещество, которое оставило на его пальцах невидимые следы", - говорится в сообщении.

Согласно информации, задержанные дали подробные показания о своих преступных деяниях. "В настоящий момент идет работа по определению лиц, пострадавших от преступных действий Агаева и Джумшудовой", - подчеркнули в СГБ.