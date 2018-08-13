Президент Туниса предложил уравнять женщин с мужчинами в правах наследования

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Туниса Беджи Каид Эссебси выступил с инициативой предоставить женскому населению страны равные с мужчинами права в сфере наследования имущества, сообщается в понедельник на сайт ливанского издания The Daily Star.

Теперь инициативу президента должен одобрить парламент.

The Daily Star отмечает, что эта идея вызвала неоднозначную реакцию у тунисских политиков и общественности. Президенту даже пришлось создать в 2017 году специальный комитет, занимающийся вопросами расширения прав женщин. При этом власти, имея дело с консервативной оппозицией, предложили внести следующую поправку: любая семья, желающая придерживаться прежних законов в сфере наследования, имеет на это право.

В прошлую субботу тысячи человек собрались перед парламентом на акцию протеста против изменений в законах о наследстве.

The Daily Star напоминает, что Тунисом управляет коалиция светских сил и умеренных исламистов, которая приняла в 2014 году новую конституцию. При этом, уточняет издание, женщины в Тунисе пользуются большими правами, чем в других странах региона.

Однако, пишет газета, законодательство о наследовании основывается на исламском праве, которое при разделе имущества выступает на стороне мужчин, получающих в два раза больше, чем женщины.