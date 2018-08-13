Посольство РФ в Лондоне отвергло возможность выдачи россиян по "делу Скрипалей"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Великобритании заявили, что не получали от британской стороны официального запроса об экстрадиции российских граждан, подозреваемых в причастности к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

"Хотели бы подчеркнуть, что каких-либо официальных обращений от британской стороны по этому вопросу мы не получали. Все подобные утечки основаны на информации из неких анонимных источников, которые невозможно проверить", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте посольства.

"Согласно п.1 статьи 61 Конституции Российской Федерации, гражданин РФ не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Соответственно, вносить изменения в основной закон нашей страны, как вы понимаете, в угоду интересам нынешних британских властей никто не будет, - подчеркнули в посольстве.

Там также напомнили о расследовании "дела Литвиненко". "В частности, здесь утверждается, что Россия своим отказом выдать в 2007 году Андрея Лугового (британское следствие называло бизнесмена Дмитрий Ковтуна и Лугового виновниками смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году - ИФ), которого здесь без каких-либо законных оснований считают исполнителем убийства Литвиненко, покрывает "опасного преступника". То же самое, дескать, произойдет и по "делу Скрипалей". При этом важные детали намеренно опускаются", - заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Лондон намерен попросить Москву об экстрадиции двух россиян по делу о химатаке в Солсбери.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

В связи с "делом Скрипаля" ряд стран, в том числе США, приняли решение о высылке российских дипломатов.