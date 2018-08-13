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Стали известны имена российских альпинистов, погибших в горах Таджикистана

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана сообщил имена российских, альпинистов, погибших в результате жесткой посадки вертолета в горах Памира.

В числе погибших россияне Александр Абросимов 1971 года рождения, Руслан Тараканов 1976 года рождения и Тимур Барабанов 1986 года рождения, говорится в сообщении начальника пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеды Юсуфи, опубликованном в фейсбуке.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку вечером 12 августа при транспортировке альпинистов, совершивших в Таджикистане восхождение на пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма), в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,5 тыс. метров. На борту находились 15 альпинистов - 13 граждан РФ, один гражданин Белоруссии и один поданный Испании, а также три члена экипажа - все граждане Таджикистана.

В результате жесткой посадки погибли три российских альпиниста и два члена экипажа Ми-8.

По предварительным данным, причиной жесткой посадки стали сложные погодные условия - сильный ветер и плохая видимость.

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Теги: Таджикистан, Ми-8

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