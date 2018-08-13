Агента ФБР уволили за высказывания о Трампе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Руководство ФБР уволило агента Питера Строка, ранее отстраненного от участия в расследовании предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы за негативные высказывания о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на адвоката бывшего агента.

"Адвокат Строка, Айтан Гулман, подтвердил в понедельник информацию о том, что Питера Строка уволили из ФБР за направленные против Трампа смс-сообщения, которые он отправлял своей любовнице во время предвыборных президентских кампаний в 2016 году", - говорится в сообщении телеканала.

По словам юриста, Строка уволили в пятницу, по распоряжению замдиректора ФБР Дэвида Боудича.

"Это решение должно сильно взволновать всех американцев", - привел телеканал слова Гулмана.

Согласно сообщению CNBC, юрист обвинил замдиректора ФБР в том, что он "поддался политическому давлению" и заявил, что увольнение его клиента было безосновательным.

В августе 2017 года агент ФБР Строк, работавший в команде следователей по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы, был отстранен от работы и переведен ФБР на работу с персоналом. Тогда СМИ сообщали, что причиной отстранения стали нелицеприятные высказывания агента о Трампе, которые могли свидетельствовать о его предвзятом отношении к этому расследованию.

Позже расследование Минюста США выявило политическую ангажированность среди ряда других сотрудников ФБР.

Сам Строк, выступая 12 июля 2018 года перед законодателями, подчеркивал, что политические убеждения человека нельзя приравнивать к предвзятому отношению в расследовании, подтвердив, что он "не поклонник Трампа".

Реакция Трампа

"Агента Питера Строка только что уволили из ФБР - наконец-то!", - написал Трамп на своей странице в твиттере.

"Список плохих фигур в ФБР и минюсте (США - ИФ) становится все длиннее и длиннее. Учитывая, что Строк был во главе охоты на ведьм, значит ли это, что она завершится? Ведь это полный обман. Никакого сговора и никакого препятствования (правосудию - ИФ) не было - я продолжаю бороться", - добавил президент.

Трамп отметил, что уволенный из ФБР Строк также вел "ложное расследование" в отношении его соперницы на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

"Это (расследование - ИФ) - полный обман американского общества и должно быть пересмотрено должным образом", - заявил президент США.