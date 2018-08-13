В Турции арестовали еще одного человека по делу об убийстве российского посла

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Женщина была арестована в Турции в связи с убийством российского посла Андрея Карлова, сообщает агентство "Анадолу".

По данным агентства, речь идет о жене бывшего сотрудника турецкого управления по информационным технологиям и средствам связи. Кроме того, ее муж, который был арестован ранее, является высокопоставленным членом организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает террористической. Его также называют куратором исполнителя убийства - Мевлюта Мерта Алтынташа.

По информации СМИ, женщина также имеет отношение к движению Гюлена.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Российский дипломат скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.

В прошлом году по данному делу были арестованы шесть человек, включая троих полицейских.