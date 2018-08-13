Главные новости
ЭкономикаГлава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеровВ миреАмериканские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколомМоскваМэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"
В мире

Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет на 2019 год, церемония прошла на военной базе Форт-Драм (штат Нью-Йорк).

Ранее проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год размером в $717 млрд поддержал сенат США.

Американская пресса отмечала, что проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России. В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.

Меры в отношении России предусматривают постановку на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от России.

Кроме этого, проект закона запрещает администрации США и ее подрядчикам вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые авторы документа считают угрозой национальной безопасности США.

"Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, который мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил", - заявлял ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

В мире
Американские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколомАмериканские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколом
Так, президента неоднократно приходилось отговаривать от звонков лидерам стран в другом полушарии, так как он не учитывал разницу во времениПодробнее
 Пять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах Таджикистана
Трое погибших - российские альпинисты, выжили 13 человекПодробнее
 Российские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 на Пике КоммунизмаРоссийские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 на Пике Коммунизма
На момент жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажаПодробнее
 Американский сенатор поблагодарил Трампа за решение о введении новых санкций против РФАмериканский сенатор поблагодарил Трампа за решение о введении новых санкций против РФ
Линдси Грэм заявил, что Россия попытается оказать влияние на выборы в Конгресс СШАПодробнее
Шеф Пентагона поддержал решение США о формировании космических силШеф Пентагона поддержал решение США о формировании космических сил
Джеймс Мэттис прокомментировал свои предыдущие высказывания против создания этого рода войскПодробнее
 Посольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в ШарлотсвиллеПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в Шарлотсвилле
По словам конгрессмена-республиканца Тома Гарретта, о роли России в беспорядках говорил директор ФБР Кристофер РэйПодробнее
 Сеул и Пхеньян начнут переговоры для подготовки к новому саммитуСеул и Пхеньян начнут переговоры для подготовки к новому саммиту
Место саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына могут перенести из ПхеньянаПодробнее
 Лидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе КаспияЛидеры пяти прикаспийских государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия
Работа над этим документом велась 22 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото
13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГлава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеровВ миреАмериканские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколомМоскваМэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватности

Дзюба заявил, что агенты помешали ему переехать в Англию

Парламент Грузии рассмотрит усложнение выдачи вида на жительство иностранцам

40 человек пострадали в аварии с автобусом в Великобритании

Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год

Футболисты "Зенита" победили "Рубин" в матче премьер-лиги

Они это сделали, играя в меньшинстве Подробнее

ООН оценила число боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Республиканцы после инаугурации Трампа потратили на его бизнес - объектах $3,5 млн

Талибы разгромили армейскую базу на северо-западе Афганистана

Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве

Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничествеРанее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Сергея Лемешевского Подробнее

Электроснабжение в Краснодаре восстановлено

ФСИН заявила, что фигурантка дела "Нового величия" Павликова не нуждается в спецлечении

Кузнецова после встречи с младшей из сестер Хачатурян договорилась о ее медобследовании

В Турции арестовали еще одного человека по делу об убийстве российского посла

В суд направлено дело против руководства компаний, реализующих воду "Архыз"

Что произошло за день: понедельник, 13 августа

Школьник-сатанист оказался поджигателем церкви в Карелии, рубль снова пошел вниз по отношению к доллару и евро, в Таджикистане спасли выживших альпинистов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru