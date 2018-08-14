Пострадавшие в Таджикистане российские альпинисты находятся в тяжелом состоянии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Четверо из 10 российских альпинистов, пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Памира, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Посольстве РФ в Таджикистане.

"По состоянию на 23:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) 10 российских граждан с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения города Душанбе (...) Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате жесткой посадки вертолета погибли три российских альпиниста и два члена экипажа Ми-8.

По предварительным данным, причиной случившегося стали сложные погодные условия. Создана следственная группа для расследования причин и обстоятельств данного происшествия.