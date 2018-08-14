Советник Трампа и посол Турции в США обсудили содержание пастора Брансона под стражей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и посол Турции в США Сердар Кылыч в ходе встречи в Белом доме обсудили содержание пастора Эндрю Брансона под стражей и состояние отношений между странами, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Они обсудили вопросы дальнейшего содержания под стражей в Турции пастора Эндрю Брансона и состояние американо-турецких отношений", - говорится в сообщении.

Встреча Болтона и Кылыча состоялась по инициативе турецкой стороны.