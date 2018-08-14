Трое военнослужащих сирийской армии погибли в результате обстрелов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих сирийской армии погибли, еще восемь получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков на брифинге в понедельник.

По его словам, в течение суток были зафиксированы обстрелы позиций правительственных войск в районе населенных пунктов Икко (дважды), Сафсафа, Мамухия (четыре раза), Хамрат, Дахр-абу-Асад, Ройсет-Рушу провинции Латакия, позиций правительственных войск в районе населенных пунктов Махарда, Зор-Махрука, Хаммамият и Зеллакият провинции Хама, позиций правительственных войск в районе населенных пунктов Маканис-эд-Дувайри (четыре раза), Новое Алеппо, Тадеф, Эль-Богаз, Захра, а так же отряда национальной обороны в районе сектора Кастелло (дважды) и северо-западной окраины города Алеппо.

За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим и города Алеппо были обнаружены пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной незаконными вооруженными формированиями территории Идлибской зоны деэскалации.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, сообщил Цыганков.