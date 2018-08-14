Протестующие в Ереване потребовали уволить судью, освободившего экс-президента Кочаряна

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Ереване активисты, выступающие против освобождения экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, начали сбор подписей с требованием прекращения полномочий судьи Апелляционного суда Александра Азаряна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", участники акции протеста находятся у здания Высшего судебного совета Армении.

"Мы начали сбор подписей с требованием прекратить полномочия судьи Александра Азаряна, под председательством которого накануне Апелляционный суд принял решение освободить Роберта Кочаряна. Дело в том, что Азарян в годы правления Роберта Кочаряна работал в аппарате президента, и мы считаем это недопустимым", - сказали протестующие журналистам.

Ранее во вторник им удалось сорвать пресс-конференцию экс-президента.

28 июля суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента страны, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Кочарян был арестован на два месяца.

Накануне Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента об изменении ему меры пресечения. Апелляционный суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью, и его освободили в зале суда.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.