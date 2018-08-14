Трамп после нападения в Лондоне назвал террористов бешеными животными

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедший в Лондоне во вторник инцидент, призвал жестко разбираться с террористами.

"Еще один теракт в Лондоне... Эти животные - бешеные, и с ними надо разбираться со всей жесткостью и силой!" - написал он в твиттере.

Во вторник утром в Лондоне автомобиль въехал в заграждение близ здания парламента Лондона. Два человека получили незначительные травмы, водитель машины задержан. Британская полиция назвала произошедшее терактом.

Рядом с местом инцидента были перекрыты несколько улиц, станция метро "Вестминстер" остается закрытой для пассажиров.