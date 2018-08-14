Россиян нет среди жертв крушения моста в Генуе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Россиян среди погибших и пострадавших в результате обрушения виадука в Генуе на данный момент нет, сообщил "Интерфаксу" атташе Генконсульства РФ в Генуе Сергей Чернега.

"Россиян среди 22 подтвержденных погибших в результате обвала моста в Генуи на данный момент нет", - сказал он, ссылаясь на данные местных властей. "Ситуация сложная, работы продолжаются, поэтому окончательно можно будет сказать завтра, но надеюсь, что их не будет", - сказал он.

Между тем глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщил ранее, что число погибших выросло до 30 человек.

Автомобильный мост в Генуе частично обрушился ранее во вторник. В момент происшествия на мосту находилось много автомобилей. Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.