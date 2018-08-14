Обвиняемый в убийстве американской семьи в Грузии пастух признан вменяемым

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Психиатрическая экспертиза установила, что 19-летний пастух Малхаз Кобаури, обвиняемый в зверском убийстве в Грузии семьи Смит из США, является психически здоровым, сообщил во вторник журналистам его адвокат Александр Кобаидзе.

Соответствующая экспертиза была назначена по требованию прокуратуры, с чем согласилась и сторона защиты.

"Коллегия (психиатров - ИФ) оценила, насколько Кобаури является уравновешенным и дееспособным человеком, есть ли у него какие-то проблемы психики, и на этом данное исследование завершилось. Сегодня же Кобаури снова переведут в учреждение по исполнению наказания №8 (Глданская тюрьма в Тбилиси)", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что исходя из устного общения с экспертами, фактически можно с уверенностью сказать, что его подзащитный является здоровым.

4 июля на водопаде в ущелье Хада (регион Мцхета-Мтианети на севере Грузии) в ходе ссоры убил из охотничьего ружья главу семьи Райана Смита и его четырехлетнего сына, а его супруга Лора упала при попытке бегства в ущелье и погибла.

По информации ведомства, задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине. Позже экспертиза установила, что Лора Смит была изнасилована Кобаури, а ее малолетний ребенок убит.

9 июля Кобаури был задержан полицией, а 11 июля решением Мцхетского городского суда ему была избрана мера пресечения в виде предварительного заключения. При этом на суде он изменил свои первоначальные показания, заявив, что не убивал членов семьи Смит. По словам пастуха, американцев убили двое незнакомых мужчин, пригрозивших, что уничтожат всю его семью, если он проговорится.

Первоначально расследование этого дела началось в соответствии со статьей 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Однако после получения данных медицинской экспертизы оно было переквалифицировано в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах по 2 и 3 частям 109-й статьи УК. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.

Помощь правоохранительным органам Грузии в расследовании этого убийства, в частности, в проведении технических экспертиз, оказывает ФБР США.