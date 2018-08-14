Что произошло за день: вторник, 14 августа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Автомобильный мост рухнул в Генуе, когда на нем находились десятки машин. Погибло не менее 30 человек, россиян среди жертв нет. Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

- Машина врезалась в заграждение около здания парламента в Лондоне, водитель был арестован. Погибших нет, но пострадали два человека. Россиян среди травмированных нет. Британская полиция назвала произошедшее терактом.

- В военном бюджете США на 2019 год был зафиксирован ряд ограничений, касающихся Договора по открытому небу, а также отмечалась необходимость добиваться от российской стороны разрешения на наблюдательные полеты "над всей Москвой".

- Источник сообщил, что в полночь "Спорт FM" прекратит вещание, а практически все сотрудники уволены. В "Европейской медиагруппе" сообщили, что радиостанция изменит формат вещания на предполагающий больше музыки и молодежной направленности.

- Компания "Натали Турс" объявила, что приостановила свою операционную деятельность". Но затем глава туроператора назвал информацию некорректной, по его словам, закрыт только официальный сайт.

- Москва выдала все разрешения для строительства российского участка газопровода "Северный поток 2".

- Рубль вырос по отношению как к доллару, так и к евро на фоне надежд на разрешение экономического кризиса в Турции.

- Новосибирский областной суд отменил решение о признании экстремистской картины "Великая прекрасная Россия" Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин.

- Двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо решил покинуть "Формулу-1".

- Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Оренбурга Евгения Арапова по подозрению во взяточничестве.