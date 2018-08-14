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В Небраске казнили убийцу таксистов спустя 38 лет после преступления

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти американского штата Небраска привели в исполнении смертный приговор впервые с 1997 года, передает во вторник Национальное общественное радио (NPR) США.

По его данным, был казнен мужчина по имени Кэри Дин Мур, который в 1980 году застрелил двух водителей такси и в том же году был посажен в тюрьму.

Мура казнили путем введения смертельной инъекции, состоящей из четырех препаратов, которые ранее никогда не использовались при казнях в США. Кроме этого, отмечает NPR, это первая смертельная казнь с применением инъекции в штате Небраска.

По информации NPR, одна из немецких фармацевтических компаний выступала против этой казни, поскольку, по мнению руководства компании, власти США незаконно получили как минимум один из компонентов состава этой смертельной инъекции.

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