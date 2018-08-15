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Юнкер приветствовал намерение турецких властей освободить задержанных греческих военных

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое удовлетворение обещанием Турции освободить в ближайшее время двух греческих солдат, неумышленно перешедших в марте греческо-турецкую границу во время патрулирования.

"Очень обрадован известием о скором освобождении двух греческих солдат, задержанных в Турции. Как я сказал в Варне (на саммите ЕС - Турция 26 марта 2018 - ИФ), Турции нечего бояться со стороны европейских соседей", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном в ночь на среду.

"ЕС будет продолжать участвовать в этом стратегическом партнерстве. Мы хотим видеть демократическую, стабильную и процветающую Турцию", - заявил Юнкер.

Ранее председатель Еврокомиссии неоднократно призывал Анкару освободить задержанных греческих военных.

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Теги: Турция, Евросоюз

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Юнкер приветствовал намерение турецких властей освободить задержанных греческих военных

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