Что случилось этой ночью: 15 августа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве в возрасте 80 лет ушел из жизни писатель и сценарист Эдуард Успенский. Он прославился благодаря детским книгам, по многим из которых в СССР были сняты известные мультфильмы: "Трое из Простоквашино", "Крокодил Гена", "Следствие ведут Колобки" и др.

- Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что российский президент Владимир Путин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем. Главы государств рассчитывают обсудить проблемы региона, отмечают в Пхеньяне.

- Рособрнадзор планирует провести в 2019 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике в виде компьютерного тестирования. Это пробный экзамен: если эксперимент удастся, то новая форма экзамена будет внедрена в 2022 году.