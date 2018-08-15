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Россияне не пострадали при обрушении моста в Генуе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россияне не пострадали в результате обрушения моста в Генуе, сообщили в МИД РФ.

"За развитием ситуации следят сотрудники российского Генконсульства в Генуе. По данным на первую половину дня 15 августа, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте дипведомства.

На Смоленской площади выразили соболезнования в связи с инцидентом. "С чувством глубокого переживания восприняли сообщения о произошедшем вчера вблизи итальянского города Генуи крушении моста, приведшем к многочисленным человеческим жертвам. По последней информации, в результате катастрофы погибли 37 человек, еще около десятка считаются пропавшими без вести", - заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "свои соболезнования в адрес руководства Италии, а также всего итальянского народа направили президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев".

Обрушение 200-метрового пролета моста произошло во вторник днем. Около 440 человек вынуждены были покинуть свои дома, так как конструкция рухнула на них.

Местные власти предполагают, что причиной ЧП могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах, и его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Обрушение моста в Генуе

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Теги: Италия, Генуя, МИД РФ

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