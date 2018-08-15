Госдеп назвал "единственный" способ разрешить сирийский кризис

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Представитель госдепа США Хизэр Нойерт заявила в среду, что Вашингтон расценивает женевский процесс в качестве единственного способа достижения политического решения по Сирии.

"Мы рассматриваем женевский процесс под эгидой ООН, в качестве единственного жизнеспособного способа добиться долгосрочного политического решения в Сирии", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос об отношении Вашингтона к сентябрьскому саммиту РФ, Турции, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию.

Нойерт подчеркнула, что многие страны, включая России, выражали приверженность женевскому процессу.

Она напомнила, что ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, курирующим женевский процесс.

Она добавила, что ей неизвестно о возможном участии США в этом саммите.