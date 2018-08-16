Что случилось этой ночью: четверг, 16 августа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп подписал указ, который снял некоторые ограничения на использование кибероружия.

- Российские космонавты совершили последний выход в открытый космос в этом году. Они установили на поверхность станции антенну для контроля миграции животных и птиц.

- Мадридский "Атлетико" стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв "Реал".

- Организаторы выставки уличного художника Бэнкси оценили ожидаемую посещаемость. Бэнкси удивился, когда узнал, что в Москве будут брать деньги за просмотр его работ.