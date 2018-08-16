Главные новости
СпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАВ РоссииЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
В мире

Малайзийский суд постановил продолжить слушания по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Высокий суд Малайзии постановил в четверг продолжить судебное разбирательство по делу об убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама, сообщает Channel NewsAsia.

По словам судьи Азми Ариффина, у стороны обвинения в распоряжении достаточное количество улик, чтобы считать 28-летнюю гражданку Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летнюю гражданку Индонезии Сити Айсиях главными обвиняемыми в деле об убийстве Ким Чон Нама.

В то же время судья подтвердил, что также обвиняемыми считаются еще четыре человека, граждане КНДР, которые в настоящее время находятся на свободе, поскольку им удалось покинуть территорию Малайзию сразу после нападения на сводного брата Ким Чен Ына.

По версии обвинения, северокорейские граждане завербовали женщин и проинструктировали их, предоставив им отравляющее вещество.

Channel NewsAsia пишет, что после вынесения судьей решения о продолжении разбирательства обвиняемые женщины выглядели шокированными. Они отрицают свою вину. По версии обвиняемых, они стали жертвами сговора северокорейских спецслужб, которые убедили их, будто они принимают участие в телевизионном шоу.

Если суд признает их виновными, им грозит смертная казнь через повешение.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему плеснули в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Малайзия, Ким Чон Нам
В мире
Шеф Пентагона оказался не в курсе российского спутника, который Госдеп счел космическим оружиемШеф Пентагона оказался не в курсе российского спутника, который Госдеп счел космическим оружием
Ранее российская сторона назвала заявления из Госдепа клеветническими и основанными на подозренияхПодробнее
 Трамп подписал приказ, упрощающий процедуру применения кибероружияТрамп подписал приказ, упрощающий процедуру применения кибероружия
Детали приказа неизвестны, но он снимает ограничения на использование кибероружияПодробнее
 Экс-директор ЦРУ отреагировал на лишение доступа к секретным даннымЭкс-директор ЦРУ отреагировал на лишение доступа к секретным данным
Трамп рассматривает возможность отзыва доступа для нескольких бывших глав спецслужбПодробнее
 Власти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в ГенуеВласти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в Генуе
Спасатели продолжают искать многочисленных пропавших без вестиПодробнее
Турция повысила ввозные пошлины на ряд американских товаровТурция повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров
Ранее Дональд Трамп решил повысить пошлины на импорт из Турции стали и алюминияПодробнее
 Путин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее времяПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее время
Российский президент готов обсудить проблемы региона с Ким Чен Ыном, сообщают северокорейские СМИПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Исследование ко Дню кошек, опасность яркого синего света и новый эффект в магнитных мешалкахПодробнее
 Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 22 человекЧисло жертв обрушения моста в Генуе выросло до 22 человек
По предварительным данным, еще 8 человек получили тяжелые травмыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Марш матерей" в Москве10 фото
15 августа
"Марш матерей" в Москве
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАВ РоссииЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефонаМоскваПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковВ миреТрамп подписал приказ, упрощающий процедуру применения кибероружияВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 16 августа

Бывший первый замглавы столичного главка СКР получил 5,5 лет колонии

Генерал Никандров признан виновном в получении взятки в особо крупном размере Подробнее

Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с рейсами в РФ

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПредложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработки Подробнее

Два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые приземлись на аэродроме Анадырь на Чукотке

Песков не стал рассказывать, что Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии

Слуцкий усомнился в появлении в "Витессе" футболистов из России

В минском детском саду поймали четырехметрового тигрового питона

ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад

ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадВласти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человек Подробнее

Безработица в Австралии в июле упала до минимума за 6 лет- 5,3%

Власти Москвы отвели на сноc Ховринской больницы полгода

У консула Южной Кореи в Петербурге украли кошелек с крупной суммой денег

Пенсионерку из Тольятти обвинили в создании экстремистского сообщества

МИД назвал бездоказательными обвинения США о связях российской компании с КНДР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru