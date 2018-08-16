В минском детском саду поймали четырехметрового тигрового питона

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В детском саду Минска спасатели отловили накануне четырехметрового тигрового питона, рассказали в столичном управлении МЧС. Рептилия на территории яслей-сада №292 на улице Уборевича была обнаружена после закрытия, никто не пострадал.

Спасатели передали питона на временное содержание Минскому зоопарку. Оказалось, что ему около пяти лет, а вес составляет 8 кг. "С ним все в порядке, его осмотрели", - говорилось в сообщении МЧС в твиттере.

Там также отмечалось, что объявлен розыск хозяина рептилии. Позднее в Минском зоопарке агентству "Интерфакс" сообщили, что хозяин питона нашелся и забрал экзотического питомца домой. Относительно деталей инцидента в зоопарке рассказали, что "владелец открыл окно на проветривание, и питон уполз через него на улицу".